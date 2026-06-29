Carenze igieniche e lavoratori non assunti regolarmente.

Per questo motivo un bar e un ristorante di Campagna sono stati sospesi dopo una serie di controlli svolti dai Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Capo Fabio Pignatiello e coordinati dalla Compagnia di Eboli. Nel corso dell’attività è intervenuto anche il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno, diretto dal dottore Antonio Amalfitano.

In entrambi i locali i militari hanno riscontrato delle carenze di tipo igienico-sanitario oltre alla presenza di lavoratori in nero. Per questo motivo le licenze sono state sospese e inoltre i titolari sono stati sanzionati.