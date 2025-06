Cisl Fp Salerno rimarca le criticità ancora presenti presso l’ospedale di Oliveto Citra relative alla carenza di personale sanitario tecnico per assicurare i normali standard di assistenza.

Nello specifico la carenza riguarda i tecnici di radiologia. “Una situazione che sta generando tempi di attesa più lunghi, riduzione delle prestazioni e un aumento della pressione lavorativa sul personale interessato – affermano dal sindacato – Le cause di questa carenza sono molteplici: tutto ciò rischia di compromettere la qualità, la quantità e l’efficienza dei servizi e delle cure offerte ai cittadini. È fondamentale che le istituzioni intervengano prontamente, incentivando il reclutamento e il miglioramento delle condizioni di lavoro per i tecnici di radiologia, al fine di poter garantire un sistema sanitario sostenibile e in grado di rispondere alle esigenze di tutti”.

Cisl Fp Salerno ritiene “che siano solo otto i tecnici di radiologia che devono garantire h 24 le prestazioni ai ricoverati e alle sale operatorie, prestazioni di pronto soccorso e di urgenza, gli esami diagnostici esterni, gli screening mammografici, essendo l’unica struttura preposta operante sul territorio. Si evidenzia che durante il servizio notturno, in un ospedale di area interna/disagiata, c’è la necessità della presenza di un medico radiologo per effettuare TC con mezzo di contrasto ed ecografie in urgenza, pertanto risulta indispensabile la guardia attiva sulle 24 ore di medici in Radiologia.

Il sindacato evidenzia che l’ospedale di Oliveto Citra abbraccia due province, quella di Salerno e quella di Avellino oltre che alcuni paesi del potentino e sottolinea che in quel territorio non ci sono servizi alternativi.