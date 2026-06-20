Serve sangue per il periodo estivo.

E’ l’appello che giunge dal Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla guidato dal dottore Marcello D’Onofrio.

I gruppi più richiesti sono 0 positivo e negativo e A negativo ma ovviamente ogni donazione sarà accettata per portare avanti il delicato lavoro ospedaliero e garantire scorte in caso di emergenze.

Il Centro è aperto tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Tuttavia ci saranno delle eccezioni: domani, domenica 21 giugno, sabato 11 luglio e sabato 25 luglio per offrire una ulteriore possibilità all’utenza, sarà possibile donare.