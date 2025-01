C’è carenza di sangue 0 negativo negli ospedali del salernitano.

Anche l’Avis di Agropoli si è attivata per far fronte all’emergenza e dunque chiunque voglia dare il proprio contributo potrà farlo presso la loro sede in via Cannetiello, 26.

Sarà possibile donare il lunedì, giovedì e la terza domenica del mese dalle ore 8 alle ore 12.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Avis allo 0974-271750 o al numero 345-8389667.