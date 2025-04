L’Ufficio Dogane di Salerno ha una grave carenza di personale che si ripercuote, immancabilmente, sull’erogazione di servizi fondamentali alla collettività.

A renderlo noto è il Coordinamento Nazionale UILPA Dogane Monopoli.

“Tale carenza, più volte denunciata, a parte vaghe promesse non ha sortito, però, concrete risposte – afferma il Coordinamento – con notevoli ricadute, in termini di aumento dei carichi di lavoro, sul personale in servizio costretto a fronteggiare le attività in un quadro di continua emergenza, con ovvie conseguenze in termini di stress di lavoro correlato. Questa situazione di forte deficit di personale si è venuta a trovare in una situazione di notevole incremento dei traffici non solo a livello portuale ma anche aeroportuale”.

Tutto questo, come ribadito da UILPA Dogane Monopoli, avviene in un porto che come capacità strutturale è sottodimensionato rispetto ai traffici e alle movimentazioni che ne avvengono. Questo rappresenta un potenziale pericolo per i lavoratori che sono costretti a operare in condizioni non adeguate all’interno del porto.

Pertanto, i lavoratori dell’Ufficio delle Dogane di Salerno chiedono l’incremento urgentissimo della dotazione organica dell’Ufficio Dogane di Salerno, tenuto conto dell’incremento dei traffici e dell’istituzione dell’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, maggior sicurezza all’interno porto con l’intervento presso le autorità competenti per individuare una soluzione al disagio e potenziale pericolo per i lavoratori e le indennità di confine riconosciute allo stesso personale su altri porti.