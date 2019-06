Carenza di personale all’ospedale di Sapri. Il Comitato di Lotta:”Basta con le false promesse”

“L’ospedale di Sapri è e continua ad essere in una situazione drammatica“. Comincia così un comunicato a firma del Comitato di Lotta a difesa dell’ospedale dell’Immacolata che continua a porre l’accento sulla mancanza di personale medico ed infermieristico in vari reparti del presidio del Golfo di Policastro. Lo stesso Comitato, infatti, ha chiesto all’ASL di Salerno e alla Regione Campania un intervento che garantisca il regolare esercizio e il normale funzionamento della struttura. Ma le richieste, ad oggi, non hanno ancora avuto un riscontro positivo.

“Andiamo incontro alla stagione estiva – dichiarano dal Comitato di Lotta – e il Golfo di Policastro sarà meta di migliaia di turisti ai quali dobbiamo assicurare un efficiente ed affidabile servizio medico ospedaliero. Il nostro territorio non può e non deve essere abbandonato e danneggiato in questo modo. Ora è il momento di dire basta alle false promesse e di chiedere un’azione congiunta di tutte le forze politiche presenti nel comprensorio. E’ necessario alzare la testa e richiamare tutti alle comuni responsabilità“.

Il Comitato annuncia che, nel caso la problematica non dovesse trovare soluzione, è disposto a ricorrere alla magistratura per difendere il diritto alla salute dei cittadini.

“Nei prossimi giorni – concludono – verificheremo quanto sia stato fatto per evitare il collasso dell’ospedale e proseguiremo con la lotta su tutti i fronti possibili, in modo che la vertenza civica e sociale sia ancora più visibile, dandone precisa e puntuale informazione alle comunità interessate“.

– Chiara Di Miele –