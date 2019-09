Carabinieri. Il Maresciallo Giacomo Mezzo è il nuovo Comandante della Stazione di Polla

E’ il Maresciallo Giacomo Mezzo il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Polla.

Originario di Contursi Terme, il Maresciallo Mezzo ha 37 anni e, dopo aver frequentato la facoltà di Ingegneria elettronica dell’Università degli Studi di Salerno, nel 2003 ha vinto il concorso per la frequenza del Corso biennale Allievi Marescialli a Velletri e Firenze.

Ha prestato servizio durante il periodo formativo in Sardegna, in provincia di Cagliari, ed ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Criminologico. Nel 2005 è stato assegnato al Comando Stazione Carabinieri di Soragna, in provincia di Parma, e qui ha prestato servizio fino al 2016.

Negli anni 2012 e 2013 ha lavorato invece presso il Comando di Montella, in provincia di Avellino, per poi fare ritorno a Soragna. Nel 2016 ha comandato l’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fidenza, con risultati molto proficui. Qui è stato in servizio fino al recente trasferimento alla Stazione di Polla.

Al Comandante Mezzo gli auguri da parte della redazione di Ondanews per il nuovo incarico nel Vallo di Diano e un brillante percorso al Comando della Stazione di Polla che ha competenza territoriale anche sui comuni di Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro e San Rufo.

– Chiara Di Miele –