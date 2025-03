Il Luogotenente carica speciale Angelo Solimene è il nuovo Comandante alla Stazione Carabinieri di Polla. 50enne, ebolitano di nascita, nel biennio 1995/1997 ha frequentato, tra Velletri e Firenze, il 48° Corso Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri al termine del quale è stato assegnato alla Stazione di Campodolcino (Sondrio) per rimanervi sino al 2006, prima come addetto e poi come Comandante.

Trasferito in Campania, ha prestato servizio, sempre come Comandante, dal 2006 al 2011 alla Stazione di Contursi Terme, dal 2011 al 2015 alla Stazione di Montecorvino Rovella, dal 2015 al 2018 alla Stazione di Buccino e, da ultimo, prima di assumere il nuovo incarico a Polla, presso la Stazione di Campagna.

All’atto del suo insediamento si è recato al Municipio di Polla per un incontro istituzionale con il sindaco Massimo Loviso, che per l’occasione gli ha formulato i migliori auguri per un proficuo lavoro, complimentandosi per l’operato dei Carabinieri, sempre attenti alle esigenze della cittadinanza e costantemente presenti sul territorio.

Al Luogotenente carica speciale Angelo Solimene, comandante di lungo corso e di grande esperienza, gli auguri di buon lavoro a Polla e nel territorio di competenza da parte della redazione di Ondanews.