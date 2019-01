Capodanno in tv per Casa Surace. Betteghella, Galasso e Pugliese ospiti di “Vieni da me” su Rai 1

Capodanno in tv per Casa Surace, la factory e casa di produzione che parla anche valdianese, ospite su Rai Uno durante il programma “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo.

Seduti al tavolo al fianco di Marco Carta e di altri artisti, tra cui Valeria Marini, Casa Surace è stata rappresentata da Riccardo Betteghella, Bruno Galasso e Daniele Pugliese.

Ospite d’eccezione della puntata è stata proprio Valeria Marini, con i ragazzi di Casa Surace che hanno commentato alcuni tratti della vita della showgirl romana: dai suoi grandi amori alle partecipazioni televisive oltre alla famiglia, con il ricordo del padre scomparso. La stessa Marini ha confidato di seguire sui social Casa Surace e i vari video che vengono pubblicati. Tanto che la showgirl, come condiviso anche dalla Balivo, ha detto ai ragazzi “Siete stellari”.

Presentati dalla conduttrice con i grandi numeri delle visualizzazioni video e dei tantissimi followers, Riccardo, Bruno e Daniele hanno divertito e non poco con le loro risposte irriverenti e simpatiche. È stata anche l’occasione per vedere alcuni loro video, e non poteva mancare quello che mette in risalto le differenze tra Nord e Sud per quanto riguarda le festività natalizie, le tombolate, il cenone di capodanno e la differenza tra i festeggiamenti.

Hanno poi ricordato che ad ispirare la nascita di Casa Surace sono stati i nonni e, con la loro spontaneità, simpatia ma anche grande professionalità, hanno dato un tocco ancor più vivace e divertente alla puntata di Capodanno del programma Rai.

Sempre più sulla cresta dell’onda Casa Surace, con i video divertenti sì, ma anche molto riflessivi e seguiti da un pubblico sempre più ampio.

– Claudio Buono –