Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Capaccio Scalo, in via Italia, dove una lite tra connazionali è violentemente degenerata.

Due egiziani hanno iniziato ad avere un diverbio e improvvisamente si sono aggrediti con cocci di vetro e lame, ferendosi a vicenda. Ad avere la peggio è stato il più giovane dei litiganti, un 22enne.

Un cittadino che ha assistito alla scena vedendo il giovane accasciarsi al suolo ha immediatamente chiamato i soccorsi: i sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno preso in carico e lo hanno trasportato al “Ruggi” di Salerno per le cure del caso. L’altro ferito, invece, è stato portato a Roccadaspide.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Giuseppe Colella, che dovranno chiarire le cause di quanto successo. Nel frattempo, l’aggressore è stato posto in stato di fermo.