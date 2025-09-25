Capaccio: sorpresi a vendere merce senza autorizzazioni, scatta il sequestro. Daspo urbano per i venditori
Questa mattina nell’ambito dei controlli nell’area mercatale del giovedì e lungo le vie del centro, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, coordinati dal Comandante Clelia Saviano, hanno fermato alcune persone intente a vendere merce non alimentare priva di qualsiasi titolo autorizzativo.
Oltre al sequestro della merce e alle sanzioni, i venditori sono stati destinatari di daspo urbano con ordine di allontanamento.
I controlli saranno sempre più intensificati al fine di garantire maggior tutela, sicurezza e vivibilità.