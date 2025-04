Ruba un’auto ma viene scoperto e arrestato dai Carabinieri.

E’ quanto accaduto nella serata di ieri a Capaccio Paestum dove un rumeno residente ad Albanella ha prima portato via una Fiat Punto in località Matinella e poi non si è fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli. Ne è scaturito così un inseguimento e lo straniero, nel darsi alla fuga, ha urtato delle vetture in sosta.

In seguito i miliari sono riusciti ad individuarlo e bloccarlo ma nel tentativo di fermarlo due carabinieri del Nucleo Radiomobile sono rimasti feriti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.