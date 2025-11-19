Rompono il finestrino dell’auto e rubano gli oggetti presenti all’interno.

E’ quanto accaduto domenica a Capaccio Paestum e a denunciare l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook a cui i proprietari si sono rivolti per raccontare amareggiati l’accaduto.

“Domenica scorsa siamo stati a Capaccio Scalo, ci hanno rotto l’auto rubandoci le cose che avevamo dentro – si legge nella segnalazione inviata all’onorevole – Le Forze dell’Ordine ci hanno riferito che ogni giorno succedono queste cose e non sanno come fare data la scarsità di organico”.