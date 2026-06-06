Il Liceo di Scienze Umane di Capaccio Paestum è stato preso di mira dai ladri la notte scorsa.

Questa mattina il personale scolastico ha trovato le aule a soqquadro, gli armadietti rovesciati a terra e tutti i cassetti aperti. Dai primi accertamenti, pare sia stato rubato un computer ma gli investigatori si avvarranno delle immagini di videosorveglianza per determinare il bottino e identificare i responsabili.

Non è la prima volta che l’istituto scolastico si trova nella morsa dei ladri, infatti la modalità di azione pare la stessa di qualche mese fa. Un indicatore risulta un buco nella parete da cui i malviventi avrebbero avuto accesso.

Sui fatti indagano le Forze dell’Ordine.