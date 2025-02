No al carcere per il maestro di arti marziali che era stato accusato da alcune allieve di violenza sessuale a Capaccio.

La Procura aveva chiesto per l’uomo la detenzione in carcere, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati della difesa. Dunque, il maestro di arti marziali resterà agli arresti domiciliari in attesa del procedimento penale.

La difesa ha fatto leva sulla discrepanza tra le testimonianze delle allieve. I fatti raccontati nel primo incidente probatorio non sarebbero stati confermati nella seconda audizione.

Ricordiamo che il maestro si è professato innocente dal primo momento.

Il processo proseguirà il 12 marzo presso il Tribunale di Salerno.

