“Con un Sì fai goal per la Vita”: è questo lo slogan per il triangolare di calcio in memoria di Pietro Spizzico, il 15enne di Capaccio morto tragicamente lo scorso aprile.

L’appuntamento, previsto per venerdì 11 luglio presso il Campo Sportivo “Tenente Michele Vaudano” a Capaccio, è nato da un’idea dell’AIDO – sezione provinciale di Salerno ed è organizzato dal Coordinamento territoriale trapianti dell’ASL Salerno in collaborazione con il Coordinamento territoriale trapianti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, con la collaborazione delle associazioni Aned, Sodalis e Croce Rossa Italiana – Sezione di Capaccio e il patrocinio del Centro Regionale Trapianti e del Comune di Capaccio Paestum.

La manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’adesione alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte, ricordando come tale scelta compiuta dalla famiglia di Pietro abbia permesso di dare diritto alla cura a tante persone iscritte alle liste di attesa.

Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.30 con la presenza del sindaco di Capaccio Paestum; l’evento è aperto a tutti.

Durante la manifestazione sarà possibile ascoltare le testimonianze della famiglia di Pietro e ricevere le corrette informazioni sul perché dire “Sì” e dichiarare la propria volontà alla donazione di organi e tessuti presso gli stand del Coordinamento e dell’AIDO.

La chiusura del Memorial è prevista per le ore 22.30.