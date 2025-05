Nella serata di ieri un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, dell’Ispettorato del Lavoro e della Polizia Municipale ha portato a un intenso controllo della movida a Capaccio Paestum, mirato a garantire la legalità e la sicurezza nei locali e sulle strade.

Durante l’operazione sono state effettuate ispezioni in diversi esercizi pubblici, riscontrando numerose violazioni alle normative vigenti. I controlli hanno evidenziato irregolarità in materia di lavoro, con sanzioni elevate per il mancato rispetto del Testo Unico.

In aggiunta ai controlli nei locali, le Forze dell’Ordine hanno monitorato anche le strade, concentrandosi sulla guida in stato di ebbrezza e sul rispetto delle norme del Codice della Strada. Diverse persone sono state sanzionate.

L’operazione ha visto un dispiegamento significativo di uomini e mezzi, evidenziando l’impegno delle autorità locali nel contrastare comportamenti illeciti e garantire un ambiente sicuro per tutti.

I controlli alla movida di Capaccio Paestum non si fermeranno qui. Le autorità hanno annunciato che continueranno a intensificare le operazioni nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La speranza è che queste iniziative contribuiscano a creare un ambiente più sicuro e rispettoso delle normative, permettendo a tutti di godere della vivace vita notturna della zona in modo responsabile.