Stava per annegare in un canale a Capaccio Paestum, ma è stato messo in salvo dai Vigili del Fuoco.

E’ la storia di un cane pastore tedesco che pare esser caduto nel corso d’acqua che si trova in zona Matinella.

Alcuni passanti hanno notato l’amico a quattro zampe in difficoltà perciò hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi che hanno consegnato il cane ai volontari dell’associazione Noetaa Capaccio Paestum – Agropoli.

Essendo il cane munito di collare, i volontari hanno lanciato un appello per ritrovare il padrone. Ci si può rivolgere al 360 884969 per eventuali comunicazioni in merito.