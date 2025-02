Lo scorso fine settimana a Monte Urano, in provincia di Fermo, si è svolta la prima tappa del Campionato Italiano Fgi Gold di Serie C della ZT4, vale a dire del Sud Italia.

E’ stata una significativa prima esperienza per Vincenza Marmo, tesserata con la società Danza e Ginnastica Kodokan ma in prestito per quest’anno alla società L’Araba Fenice di Angri per la quale gareggerà in tutte e tre le prove previste per la Serie C.

Decisa e determinata nella sua performance, Vincenza ha ottenuto un punteggio di 21,167 nonostante qualche imperfezione e la presenza di ginnaste che militano nel massimo Campionato di Serie A o B. Il suo è stato il 7° punteggio al nastro di tutta la giornata per il Sud Italia con Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Molise e Sicilia. “Ringraziamo la Società L’Araba Fenice, la tecnica Inga Churikova e le compagne di squadra per la fiducia dimostrata” ha sottolineato la maestra Rosaria Bruno dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Altro importante riconoscimento lo ha ricevuto Filomena Marmo, di 11 anni, che è stata ammessa al Centro Addestrativo Territoriale (C.A.T.) di Viareggio, istituito dalla FGI e dalla DTN Emanuela Maccarani per il periodo di attività gennaio-giugno 2025.