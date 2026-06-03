Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Provinciale Aversana tra Battipaglia e Pontecagnano. Per cause in corso di accertamento un camion frigorifero, che al momento dell’accaduto viaggiava vuoto, si è ribaltato.

L’impatto ha reso necessario l’immediato e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto le squadre della sede centrale di Salerno e del Distaccamento di Eboli, supportate da un’autogru per le complesse operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante.

I due uomini che si trovavano nell’abitacolo sono rimasti incastrati tra le lamiere. I caschi rossi hanno provveduto a estrarli con massima cura, affidandoli subito al personale sanitario del VOPI.

Uno dei due, un 29enne di Casalnuovo di Napoli, è morto, mentre l’altro è stato portato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Carabinieri e Polizia per i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica e per la gestione della viabilità che ha subito pesanti rallentamenti.