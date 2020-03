Camion ribalta il rimorchio allo svincolo dell’A2 di Atena Lucana e disperde il carico in strada

Un incidente stradale questa mattina si è verificato allo svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo ad Atena Lucana.

Per cause in corso di accertamento un camion che stava facendo il suo ingresso in autostrada ha ribaltato il rimorchio perdendo lungo la strada parte del carico consistente in materiale plastico.

Sul posto si è reso necessario l’intervento del Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina che ha recuperato il rimorchio ribaltato grazie all’utilizzo di un’autogru.

Presenti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica e il personale dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dalla presenza del carico disperso sulla carreggiata.

– Chiara Di Miele –