Cambio al vertice della Questura di Potenza. Arriva il Dirigente generale Isabella Fusiello

Arriva il nuovo Questore a Potenza dopo il trasferimento di Alfredo Anzalone in Sicilia.

Domani, lunedì 1°luglio, s’insedierà il Dirigente generale Isabella Fusiello. Nell’ultimo periodo a fare le veci del Questore è stato il primo Dirigente Salvatore Barilaro.

Fusiello, originaria di Andria, arriva da Roma dove ha prestato servizio presso la segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Prima dell’incarico a Roma, Fusiello ha svolto l’incarico di Questore di Trieste per 13 mesi. Da maggio scorso è stata incaricata dal Capo della Polizia Franco Gabrielli di monitorare e seguire l’esecuzione dei lavori e gli intoppi burocratici della Questura della provincia di BAT (Barletta-Andria-Trani).

Il nuovo Questore Fusiello si laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari e dal 1985 è nell’Amministrazione della Pubblica sicurezza in qualità di Commissario della Polizia di Stato. Ha ricoperto il primo incarico presso la Scuola CAIPS di Abbasanta e poi in Questura a Nuoro. In seguito è stata trasferita presso la Questura di Bologna con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Successivamente è stata chiamata a dirigere la Divisione Stranieri presso il Dipartimento della Polizia di Stato a Roma.

Tra le importanti esperienze della Fusiello figurano, tra gli altri, quelli di Dirigente della Polizia di Frontiera all’aeroporto di Bologna, vice Questore di Ferrara e Questore di Reggio Emilia.

– Claudio Buono –