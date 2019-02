Calcio. Non si arresta la serie nera del Valdiano, il San Tommaso espugna il “Vertucci” di Teggiano

Non si arresta la crisi di risultati del Valdiano che incappa nella terza sconfitta consecutiva in otto giorni. Questa volta a passare all’incasso è stato il San Tommaso, compagine avellinese guidata in panchina da Francesco Messina.

E dire che gli uomini di Pasculli, nella prima frazione, hanno retto bene il confronto con un team chiaramente più attrezzato come testimonia la sua classifica. Anzi, i ragazzi della presidente Barbara Aumenta Sabia, hanno reclamato la mancata concessione di un penalty che avrebbe potuto indirizzare la gara su altri binari, invece alla fine è stata la formazione irpina a portarsi a casa tre punti pesanti che grazie alle contemporanee sconfitte dell’Agropoli e dell’Audax Cervinara, la collocano al momento alla piazza d’onore riaprendo di fatto la lotta per la promozione in serie D.

La sconfitta rimediata da Coquin e company, invece, finisce per complicare e non poco i piani salvezza degli azulgrana, i quali restano al penultimo posto con 16 punti e tengono solo a tiro di schioppo il Faiano a 17, uscito battuto a sua volta sul campo della Virtus Avellino, mentre si allontanano il Solofra (20), a sorpresa vittorioso con il Cervinara, e Palmese (24) che vince lo scontro diretto con il San Vito Positano (14) che chiude la classifica.

Per la cronaca la sfida giocata al Vertucci di Teggiano è stata piuttosto equilibrata nella prima frazione tanto che le squadre sono rientrate all’intervallo a reti inviolate. La svolta nella ripresa dopo 9 minuti, quando Samake è stato bravo a ribadire in rete una conclusione di Carotenuto, che era andata a sbattere sulla traversa. Una rete che di fatto ha stordito gli azulgrana che al 25’ hanno subito il raddoppio per merito del solito Carotenuto, che è stato abile a girarsi in area mentre i difensori di casa apparivano imbambolati. E sul 2-0 per gli irpini la scalata per il Valdiano è divenuta proibitiva e neanche i tentativi portati più con la forza della volontà sono serviti a riaprire la gara.

Al triplice fischio volti amareggiati in casa dei valdianesi che ora sono attesi da un’altra trasferta proibitiva: domenica li attende la gara sul campo della capolista Agropoli. Intanto il tecnico Pasculli, a fine gara ha detto che crede nella salvezza ma ha anche evidenziato che sono necessari almeno altri 2 o 3 innesti, richiesta che in questa fase della stagione non appare tanto semplice da condurre in porto, ma staremo a vedere cosa accadrà. Intanto è andata via un’altra giornata.

– Gerardo Lobosco –