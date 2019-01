Calcio, la neve ferma l’Eccellenza. Il Valdiano piazza un colpo di mercato, arriva Masullo

Il nuovo anno è nato sotto le insegne di Generale Inverno e le nevicate che hanno interessato un po’ tutto il Paese hanno finito per avere ripercussioni anche in Campania dove gran parte della regione è finita sotto la coltre bianca lasciando il segno soprattutto sui campi di calcio che erano pronti ad ospitare le gare dopo la pausa per le festività.

La neve l’ha fatta da padrona, tanto da indurre il Commissario del Comitato regionale Luigi Barbiero a decidere di rinviare tutte le gare dell’eccellenza girone B, per cui anche il Valdiano della presidente Barbara Aumenta Sabia, che doveva giocare domani in trasferta con la Battipagliese, si è visto costretto allo stop forzato e ad allungare le vacanze, ma solo di qualche giorno perché i ragazzi del tecnico Tudisco in questo periodo hanno lavorato quasi senza sosta, ad eccezione dei giorni di Natale e di Capodanno, e sono pronti a tuffarsi nell’agone mercoledì 9 quando è stato fissato il recupero del match con l’Agropoli rinviato lo scorso 4 novembre per impraticabilità del Vertucci di Teggiano.

Intanto il mercato è in fermento e dopo gli innesti di Della Femina, Ayari, Fele e Salerno, ecco un altro innesto proprio in coincidenza con la riapertura del mercato dei Professionisti e proprio dalla serie C arriva l’esterno sinistro di difesa Roberto Masullo, 26 anni, svincolato dal Piacenza. Per l’esperto difensore salernitano c’è tanta serie C alle spalle con le maglie di Campobasso, Bellaria, Teramo e Ruber Siena prima di approdare al Piacenza, società che in questa sessione di mercato ha deciso di svincolarlo e il Valdiano ha subito provveduto ad assicurarsi le sue prestazioni.

“Sicuramente un innesto importante – dice la presidente Sabia – voluto dal nostro trainer Tudisco, per puntellare il reparto arretrato. Con Masullo e tutti gli altri speriamo di centrare l’obiettivo permanenza in eccellenza”. Quasi certamente il nuovo arrivato Masullo farà il suo debutto con la maglia azulgrana del Valdiano nel match di recupero con l’Agropoli, che è fissato per mercoledì 9 alle ore 14,30, mentre soltanto nei prossimi giorni sarà fissata la nuova data per il recupero dell’intera seconda di ritorno prevista per questo fine settimana e rinviata per neve.

– Gerardo Lobosco –