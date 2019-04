Calcio. Il Valdiano si prepara alla sfida con il Faiano. Barbara Aumenta Sabia:”Il club avrà un futuro”

E’ partito il countdown in vista del play out in programma domenica 28 aprile quando il Valdiano si gioca tutta una stagione in una gara verità che ne segnerà inevitabilmente il destino sportivo.

E mentre la squadra agli ordini del tecnico argentino Pasculli prosegue le sue sedute di allenamento, a dare una spinta ai ragazzi che vestono la casacca azulgrana ci pensa la presidente Barbara Aumenta Sabia, che fin dal suo ingresso nel sodalizio non si è mai abbattuta o rassegnata anche nei momenti più delicati e critici della stagioni. Anzi, da manager navigata nel mondo dei prodotti petroliferi, ha dato la giusta carica e creato il clima di ottimismo con cui il team si appresta ad affrontare la sfida spareggio a Pontecagnano con il Faiano.

E la fiducia in vista di questo confronto traspare tutta dalle dichiarazioni che ha rilasciato ad Ondanews. “Per me è stata la prima esperienza in questo settore, un mondo completamente nuovo nel quale ho portato il mio entusiasmo perché fin dall’inizio ho creduto nel progetto teso alla valorizzazione dei giovani calciatori del posto che hanno avuto modo di esprimersi a più riprese- afferma – Dopo aver inseguito l’obiettivo minimo dei play out, siamo tutti concentrati a dare il meglio in questa gara che per noi rappresenta il momento della verità. Sono consapevole che non sarà facile ma sono fiduciosa che si possa riuscire ad ottenere la salvezza. In questi giorni ho visto nei volti dei ragazzi, che ringrazio per come si stanno allenando, la consapevolezza di avere i mezzi per riuscire a condurre in porto il risultato che noi tutti auspichiamo”.

Con la presidente degli azulgrana teggianesi il discorso è scivolato sul futuro e a giudicare da quanto dichiarato sono giunte notizie confortanti per i tifosi e per quanti seguono da oltre un decennio le vicende di questo sodalizio.

“Vorrei rassicurare tutti, e facendo gli scongiuri anche in caso di risultato non favorevole, il Valdiano avrà un futuro e sono previste tante novità anche nell’organigramma con la presenza di figure in grado di portare avanti un discorso che guardi anche con particolare attenzione al settore giovanile per troppi anni in passato colpevolmente trascurato – conclude la presidente- Intendo invertire la rotta. Poi in questa fase della stagione ho avuto diversi contatti con il mondo dell’imprenditoria ed ho trovato la disponibilità di alcune aziende pronte a sposare il progetto Valdiano, per cui rassicuro tutti e lancio un messaggio chiaro e netto ai tanti denigratori che avevano già intonato il ‘de profundis’: stiano sereni e pensino ad altro. Il Valdiano c’è e ci sarà”.

– Gerardo Lobosco –