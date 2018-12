Calcio. Il Valdiano chiude il 2018 con un pareggio con la Virtus Avellino e si lascia alle spalle 2 squadre

Il Valdiano chiude l’anno solare ed apre il girone di ritorno con un pareggio a reti inviolate con la Virtus Avellino. Un risultato di parità che fa il paio con quanto fatto registrare nel turno di andata. Per i ragazzi di Tudisco, anche alla luce di quanto emerso dagli altri campi delle dirette antagoniste, forse è stata una occasione persa per poter guadagnare terreno e allontanarsi dalla zona rossa. Ma alla fine anche grazie ad un paio di interventi dell’ex di turno, l’estremo difensore Piero Robertiello (molto contestato dai tifosi di Teggiano per il suo abbandono nel finale della passata stagione), che ha negato la rete a Doukourè e Petriccione che si è immolato facendosi espellere per fermare la corsa del veloce attaccante azulgrana tutto solo verso la rete, ma anche Faggiano non è stato da meno, al triplice fischio ne è venuto fuori uno 0-0 che ha fatto dire a Ciccio Tudisco che tutto sommato è un buon punto ed ha ringraziato i ragazzi per la prova offerta.

Alla domanda perché non abbiamo effettuato nessun cambio, con il sorriso tra le lebbra ha riposto:” In panchina avevo solo bravi under e sono orgoglioso di questo gruppo, per loro ci sarà sicuramente spazio, ma ho ritenuto di andare fino in fondo con gli stessi undici iniziali. Il nuovo anno spero che sia prospero per il Valdiano e che ci dia soddisfazioni e che si possa centrare l’obiettivo prefissato”.

Anche la presidente Barbara Aumenta Sabia è apparsa fiduciosa: “Con mister Tudisco siamo sulla strada giusta e sono convinta che centreremo il nostro obiettivo e i nostri giovani saranno valorizzati secondo i programmi societari. Colgo l’occasione attraverso Ondanews per porgere i migliori auguri non solo ai calciatori e ai dirigenti ma a tutti i tifosi che ci seguono sempre con tanta passione”.

– Gerardo Lobosco –