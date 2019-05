Calcio. Il Sassano fallisce la scalata in Promozione, il Golfo di Policastro centra lo storico traguardo

Tra i tanti tifosi, addetti ai lavori & C., che seguono le vicende calcistiche nel comprensorio dianese, dopo l’epilogo amaro con le retrocessioni che hanno coinvolto Valdiano, Padula e Pollese, quest’ultima neanche iscritta, le speranze per salvare la stagione sportiva erano tutte rivolte sul Sassano. La formazione del tecnico Giovanni Cammarano era stata capace di assicurarsi la finale playoff del campionato di prima categoria e di giocarla sul campo amico avendo due risultati a disposizione, ma le speranze sono miseramente andate deluse.

Il Sassano, nonostante avesse dalla sua il fattore campo e la possibilità di poter accontentarsi del pareggio per staccare il pass per il torneo superiore, ha fatto harakiri, vanificando tutto il lavoro di quest’annata. A trionfare e brindare allo storico traguardo di partecipare al prossimo torneo di Promozione è stato il Golfo di Policastro, società nata appena due stagioni fa dopo aver rilevato il titolo dell’Atletico Caselle. In due stagioni il team guidato in panchina da Antonino Sparacio, nome che ha lasciato il segno nel Sapri 1928, e che gioca le gare interne nel rinnovato impianto di Policastro, ha compiuto una vera e propria impresa: dopo aver chiuso la stagione regolare al terzo posto si è assicurata i playoff e dopo aver superato il Real Bellizzi, ha espugnato il “San Giovanni” di Sassano. E’ stata una gara intensa che la formazione del Golfo ha vinto nel giro di 5’ nel corso della prima frazione grazie a due “cappellate”, la prima con evidente errore dei difensori del tecnico Cammarrano, la seconda favorita da una scelta scellerata da parte di Moscarella di colpire un avversario in area sotto gli occhi dell’arbitro che ha estratto il rosso al difensore ed ha concesso il penalty trasformato da Salamone che aveva messo la sua griffe anche in occasione della prima rete. Per l’esperto attaccante di Caselle in Pittari, con questa doppietta la stagione si chiude con 20 sigilli.

Da segnalare anche la buona prova del capitano Antonio Cava, tra l’altro ex di turno, che ha fatto da metronomo del centrocampo. Il Sassano, da parte sua, una volta sotto di due reti non è stato capace di reagire e nonostante qualche timido tentativo il risultato non è mutato e il Golfo di Policastro ha portato a casa la vittoria (0-2) e soprattutto ha centrato la storica promozione che le darà il diritto di essere ai nastri di partenza nel secondo torneo regionale.

Un risultato che riporta l’intero Golfo di Policastro in una categoria più consona al blasone dell’area rimasta orfana per diversi anni dopo il fallimento del Sapri 1928.

A seguire questa finale playoff erano presenti i due sindaci Tommaso Pellegrino per Sassano e Giovanni Fortunato per Santa Marina. Alla fine a festeggiare insieme ai suoi ragazzi è stato il primo cittadino policastrese. Al Sassano del presidente Domenico Ricciardone non resta che riprovarci la prossima volta.

– Gerardo Lobosco –