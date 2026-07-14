La Gelbison mette a segno un nuovo colpo in prospettiva e guarda ancora una volta ai giovani talenti dei settori giovanili dei grandi club italiani. Il centrocampista Federico Di Claudio, classe 2008, è pronto a vestire la maglia rossoblù dopo l’esperienza maturata nel vivaio della SS Lazio.

Centrocampista tecnico e dinamico, Di Claudio è reduce da una stagione da protagonista con la formazione Under 18 biancoceleste, nella quale ha collezionato 32 presenze e realizzato anche una rete contro il Torino. Cresciuto all’interno di uno dei settori giovanili più importanti d’Italia, il giovane mediano rappresenta un profilo di grande interesse per la Gelbison, sempre attenta alla valorizzazione dei giovani calciatori.

Per Federico Di Claudio si apre ora una nuova fase della carriera: il passaggio al calcio dei grandi, con la possibilità di confrontarsi in un campionato competitivo come la Serie D e continuare il proprio percorso di crescita con la maglia della Gelbison.

La società comunica anche di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Ciaramella, giovane terzino destro classe 2007, che entra a far parte della rosa rossoblù per la prossima stagione.

Nato calcisticamente nel settore giovanile dell’Accademia Roma e successivamente alla Lodigiani, Ciaramella nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Francavilla, mettendo in evidenza qualità, dinamismo e grande disponibilità al lavoro. Un innesto giovane e di prospettiva per la società cilentana, che continua il percorso di valorizzazione dei talenti emergenti e di costruzione di una squadra competitiva.

La Gelbison dà il benvenuto ad entrambi, augurandogli le migliori soddisfazioni con la maglia rossoblù.