Calcio a 5. Presentato ufficialmente lo Sporting Sala Consilina nella sede DFL

Si è tenuta questa mattina, presso la sede della DFL Lamura, la presentazione ufficiale dello Sporting Sala Consilina, squadra di Calcio a 5 che da quest’anno milita nel campionato di serie C1.

Seduti al tavolo dei lavori, moderati dal giornalista Gerardo Lobosco, Pasquale Lamura, amministratore delegato della DFL, main sponsor della squadra, il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, il presidente della squadra, l’imprenditore Antonio Detta, il co-presidente Giuseppe Detta ed il Direttore sportivo Daniele Campanelli.

Presenti tutti i calciatori, accompagnati dall’allenatore Darci Foletto, i quali affronteranno il campionato che prenderà il via sabato 14 settembre e i diversi sponsor e dirigenti che hanno sposato il progetto sportivo, tra cui l’imprenditrice Barbara Aumenta, che già lo scorso anno ha sostenuto la causa del Valdiano nel Calcio a 11, Piero Di Candia, Vincenzo Cava e Rocco Colombo, Direttore editoriale di Ondanews, media partner della squadra.

“Il progetto mi ha subito colpito perché è ambizioso e lo si vede dalla rosa messa su – ha affermato Pasquale Lamura -. Ho deciso di partecipare perché per mia indole mi piacciono le cose ben organizzate e dalla C1 si può pensare di fare ancora meglio“.

Un cerchio che si chiude per la famiglia Lamura e il legame con il mondo del Calcio a 5, dato che furono Giuseppe e Giancarlo Lamura a fondare la prima squadra di Futsal nel Vallo di Diano negli anni 90.

“Speriamo di ritornare subito alla ribalta, – ha dichiarato il presidente Detta – questa passione che ci ha ammaliato ci ha permesso di costruire il nuovo progetto. Mi auguro che l’Amministrazione risolva il problema della carenza di strutture sportive in vista del sogno nazionale. Vogliamo creare un punto di riferimento del Calcio a 5 che vada oltre il comprensorio. Per noi il Futsal è una droga e abbiamo avuto la fortuna di girare campi importanti in cui molti si sono inchinati alla nostra organizzazione. Adesso vogliamo regalare a Sala Consilina un sogno che duri a lungo“.

Lo Sporting Sala Consilina Day, iniziato con la conferenza stampa, proseguirà alle 17 con una partita amichevole presso il Palazingaro per mostrare ai tifosi le peculiarità della rosa formata dalla dirigenza.

– Chiara Di Miele –