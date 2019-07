Calcio a 5, mercato. Allo Sporting Sala Consilina dopo i brasiliani spazio al Made in Vallo di Diano

Lo Sporting Sala Consilina del presidente Giuseppe Detta è davvero scatenato sul mercato per allestire un team che possa essere protagonista di primo piano nel prossimo campionato di C1. E dopo aver messo a segno una serie di colpi di primissimo piano, portando a sposare la causa del club nero-verde a tanti “ carioca” a partire dal tecnico Darci Foletto, per passare da Tutilo, a Zago, Bellaver e Ferreira (potrebbe non fermarsi qua la colonia dei sudamericani), ecco la volta dei calcettisti “Made in Vallo di Diano” .

In pochi giorni per il sodalizio salese, che per questa stagione ha visto l’ingresso di nuovi soci, sono stati annunciati gli ingaggi di otto elementi: la squadra dei portieri è di primissimo livello, Marco Pacifico, Giuseppe Cafaro e Alessandro Garofalo, per passare a Floriano D’Alto, Stefano Trezza, Nicola Carucci, Fabio Moccia e Giuseppe Imparato. Un giusto mix tra la fantasia brasiliana e il pragmatismo dei calcettisti fatti in casa. E a questi va aggiunto anche l’arrivo del preparatore atletico Luca Tonti, che affiancherà Foletto in questa stagione per dare il giusto carburante agli atleti chiamati ad essere protagonisti nel principale torneo di Futsal della Campania.

E tra i protagonisti di questo nuovo corso dello Sporting Sala Consilina c’è tra i dirigenti uno dei pionieri di questa disciplina che ha inteso abbracciare il progetto. Stiamo parlando di Vincenzo Cava, il quale sottolinea gli sforzi che si stanno compiendo per regalare al territorio un team in grado di guardare al futuro con ottimismo: “La società si sta prodigando con enormi sacrifici per allestire una squadra che sia capace di lottare su tutti i campi in questo difficilissimo campionato, l’obiettivo di tutti noi è quello di regalare ai nostri tifosi e a tutti gli amanti del calcio a 5 spettacolo e gioia”. Ora si attendo altri colpi di mercato.

