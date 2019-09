Lo Sporting Sala Consilina fa tris. E dopo tre giornate resta saldamente in vetta alla classifica della serie C1. Un successo, quello ottenuto dai ragazzi dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta, che dire sofferto può apparire un eufemismo per l’intensità emotiva che ha riservato il match con il Massa Vesuvio.

Lo Sporting Sala Consilina si è presentato all’appuntamento privo di tre pedine di primo piano: il pivot Zago ed il laterale Cantieri per noie muscolari e Vavà il quale è stato appiedato dal giudice sportivo. Per cui, il tecnico Darci Foletto ha dovuto far ricorso, per completare la panchina, anche ai giovani under. E che la sfida con la formazione vesuviana non fosse semplice lo si è capito subito.

Il Massa è partito operando un pressing asfissiante che ha sorpreso i salesi oggi in campo con la maglia biancorossa, i quali dopo 4 minuti si sono trovato sotto per la marcatura di Alessio D’Alto. La rete non ha scosso i ragazzi salesi, i quali hanno impiegato altri quattro minuti prima di ristabilire la parità. A realizzare l’1-1 ci ha pensato Bellaver, alla fine vero e proprio mattatore. Al triplice fischio si contano ben 5 sigilli per il centrale dello Sporting. Da questo momento e fino alla fine, la sfida con i partenopei è vissuta sul filo dell’equilibrio in quanto fino al 6 pari al vantaggio dei padroni casa vi era la risposta dei vesuviani.

Negli ultimi tre minuti si è registrato il primo doppio vantaggio per lo Sporting Sala Consilina ovvero quando è scattato il bonus dei tiri liberi e Bellaver è stato implacabile, non altrettanto Ferreira, il quale avrebbe potuto chiudere i conti ma si è fatto neutralizzare il tiro di dieci metri da Angelo Esposito, non finalizzato da Imparato, il quale ha commesso fallo regalando il bonus agli avversari che non hanno fallito l’occasione riportandosi a meno 1 dai salesi.

Nell’ultimo minuto e mezzo è successo di tutto: dapprima Ferreira ha siglato la nona rete per i suoi ma a 5 secondi dalla fine Pomposo ha reso elettrizzante la fase finale, poi è arrivato il fischio finale che per i tifosi di casa e per il gruppo ultras Viking è apparso come una vera liberazione e lo Sporting Sala Consilina con il punteggio di 9-8 ha portato a casa i tre punti che lo fanno salire a quota 9 mantenendo il primato in tutta solitudine.

E sabato 5 ottobre ad attendere gli uomini di Foletto che dovranno rinunciare a Tutilo c’è la difficile trasferta sul campo del Terzigno.

– Gerardo Lobosco –