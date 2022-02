Calcio a 5. Lo Sporting Sala Consilina batte la Lazio per 5 a 2 in un match pieno di cuore e orgoglio

Lo Sporting Sala Consilina con una prestazione tutto cuore e orgoglio riesce ad espugnare in modo largo il PalaCesaroni di Genzano, che ora ospita le gare casalinghe della Lazio e vince meritatamente la gara di recupero della 13^ giornata ultima di andata. Per questa gara il tecnico dei gialloverdi salesi deve rinunciare a due pedine: Manfroi squalificato ed Egea infortunato.

Fin dalle prime battute si vede in campo una formazione concentrata che vuole riscattarsi dopo le due pessime prestazioni con Active Network Viterbo e Benevento, entrambe finite con una umiliante sconfitta. Questa volta il team appare deciso a lasciarsi alle spalle il brutto momento e controlla con una certa personalità le iniziative del team laziale e dopo aver sfiorato in almeno quattro occasioni, con Leitao, Zancanaro, Petragallo e Carducci, la rete del vantaggio, la trova a poco più di due minuti dal termine della prima frazione e a siglarla dopo un errore in disimpegno di Pezzin è il bomber della squadra Brunelli, al suo nono sigillo stagionale.

E sull’1-0 per i salesi si rientra negli spogliatoi. Nella ripresa, dopo circa tre minuti, i padroni di casa trovano il pareggio con il brasiliano Nicau, ma la replica dello Sporting Sala Consilina è immediata e tra il 7’ e l’8’ Leitao piazza un micidiale 1-2, che porta sul doppio vantaggio la formazione gialloverde. A questo punto il tecnico dei laziali Rinaldi opta per il portiere di movimento e pur rischiando più volte di incassare la quarta rete, a due minuti e mezzo dal termine Gedson riapre i giochi portando la Lazio sotto di una rete. La formazione biancoceleste continua a giocare con l’uomo di movimento ma si apre alle ripartenze dello Sporting che a 65 secondi dal termine con Carducci, ottimamente servito da Brunelli, porta la squadra sul 4-2 e quasi allo scadere, con un tiro dalla propria metà campo e con la porta sguarnita, il capitano Zancanaro mette il punto esclamativo al match siglando la rete del definitivo 5-2.

Con questa vittoria lo Sporting Sala Consilina sale a quota 18 e sabato prossimo affronta ancora in trasferta il Cus Molise, una sfida che secondo il patron Giuseppe Detta dovrà essere la prova del nove per una squadra che veniva da un mese e mezzo di inattività a causa del Covid. Soddisfatto per questa vittoria il Team Manager Marcello Pierri: “Finalmente si è vista la squadra che noi ci aspettavamo, ma tutto sommato la vittoria è meritata e siamo soddisfatti perché c’è stata la reazione che ci si attendeva e ci prendiamo questi 3 punti che oltre alla classifica dovranno servire al morale dei ragazzi. Ma ora testa ad un altro match di spessore com’è quello che ci attende con il Cus Molise, una partita che potrebbe rilanciare le nostre ambizioni”.