Calcio a 5. Colpo di mercato da urlo dello Sporting Sala Consilina con il portiere Fagner Gallon

Si tratta dell’italo brasiliano Fagner Gallon, 30 anni, che nelle ultime dieci stagioni è stato protagonista nelle file dell’Acqua & Sapone, dell’Isernia, per poi approdare in Sicilia e in Calabria con il Traforo Rossano in serie B, ultima sua squadra prima di svincolarsi.

L’estremo difensore presenta anche il fatto di essere bravo con i piedi tanto che si è messo in evidenza come goleador. E pur avendo molte richieste, Fagner Gallon, dopo una corte serrata grazie alla preziosa collaborazione di mister Cafù, attuale C.T. della Nazionale del Libano, il quale intrattiene ottimi rapporti con il co-presidente Giuseppe Detta, di concerto con Pasquale Lamura, main sponsor del club e con il direttore sportivo Daniele Campanelli, hanno condotto l’operazione di mercato di grande rilievo riuscendo così a strappare il “sì” dell’estremo difensore che ha deciso di accettare la proposta dello Sporting Sala Consilina e andare a difendere i pali del team nero-verde.

Gallon, che nella passata stagione è stato eletto quale miglior portiere del girone G di serie B contribuendo a far centrare alla sua squadra la promozione in A2, è già giunto a Sala Consilina dove comincerà ad allenarsi con i compagni agli ordini del tecnico Darci Foletto.

Con Gallon si amplia la componente brasiliana in casa Sporting Sala: ora sono ben sette i calcettisti che fanno parte del roster che sta primeggiando nel principale campionato di Futsal della Campania.

– Gerardo Lobosco –