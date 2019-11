Caggiano protagonista in un videoclip di una canzone indiana. Domani le riprese

Nell’ambito del tour italiano di registi e attori indiani domani, sabato 23 novembre, verrà girato un videoclip a Caggiano.

I discografici indiani dell’editore musicale Times Music, una divisione del The Times Group lancerà un video di una canzone indiana i cui protagonisti saranno Shivani Jadhav, Miss India 2019 e il famoso attore indiano Himansh Kohli. La produzione è affidata all’azienda Officina Rambaldi che esplora i diversi linguaggi, le differenti forme artistiche, le potenzialità delle tecnologie per esaltare e veicolare significati e simboli, caratteri e aspetti che connotano una cultura, un contesto, un personaggio o che danno forma all’immaginario.

“I registi indiani coinvolti nella produzione stimano quasi un miliardo di persone che visualizzeranno il video musicale in India e in tutta l’Asia – racconta Angelo Viggiano, produttore esecutivo del videoclip – faremo un sopralluogo a Caggiano con i registi e saranno girate alcune scene che andranno a unirsi con altre che saranno girate a Sant’Angelo le Fratte, Potenza, Maratea e Latronico. Per noi è fondamentale valorizzare la storia e la cultura che contraddistingue questi territori. Inoltre lunedì 25 novembre accompagnerò a Caggiano un altro regista indiano interessato a fare un importante servizio fotografico”.

Nei prossimi mesi verranno girate diverse scene di film per case cinematografiche indiane come Bollywood, i cui produttori e registi sono rimasti affascinati dal centro storico di Caggiano, dal Castello Normanno del Guiscardo e dalla nuova Piazza Lago.

“L’Amministrazione Comunale di Caggiano è orgogliosa di ospitare la troupe di registi, attori e musicisti che hanno scelto Caggiano per il loro video musicale – dichiara Pasquale Lamattina, vicesindaco di Caggiano – L’unione tra Caggiano e la cultura indiana è iniziata tanti anni fa e, dopo diverse visite di imprenditori, produttori, registi e attori indiani, abbiamo conferito la cittadinanza a Kabir Bedi e a partire da domani si concretizzano i progetti esposti nei mesi scorsi dalle case cinematografiche indiane. Grazie a queste riprese valorizzeremo il territorio, la nostra cultura, il patrimonio culinario e i prodotti tipici”.

– Claudia Monaco –