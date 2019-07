Caggiano: il 27 luglio conferimento della cittadinanza onoraria all’attore indiano Kabir Bedi

Sabato 27 luglio verrà conferita all’attore indiano Kabir Bedi la cittadinanza onoraria di Caggiano. L’appuntamento è alle ore 20.00 presso l’anfiteatro “Alan Lomax”.

Kabir Bedi lo scorso ottobre aveva visitato la cittadina insieme al suo team, composto da produttori, registi, attori dell’industria cinematografica Bollywood, per ricercare nuovi posti da usare per riprese ed era stato accolto, in Piazza Gandhi, dal sindaco Giovanni Caggiano, dall’Amministrazione comunale e dalla popolazione.

L’evento avrà inizio con i saluti delle autorità e proseguirà con la cerimonia di consegna della delibera di Consiglio Comunale.

Successivamente, intorno alle ore 21, canti e balli della tradizione popolare intratterranno il pubblico, a cura del Gruppo Folclorico di Caggiano, accompagnato da zampogne e ciaramelle. Mentre, in conclusione, si esibirà il “Clarinettando Clarinet Ensemble”, diretto dal Maestro Giovanni D’Auria.

– Paola Federico –