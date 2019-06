Buccino in festa per le 100 candeline di nonna Rosina Spera

Traguardo importante raggiunto ieri, a Buccino, da nonna Rosina Spera che ha spento 100 candeline.

La signora Rosina, nata a Salvitelle il 15 giugno 1919, ha vissuto gran parte della sua vita a Buccino, dedita alla cura della sua famiglia e al duro lavoro nei campi, svolto sempre con il sorriso e senza mai lamentarsi. Vedova dal 1975, ha due sorelle, un figlio, molti nipoti e pronipoti con cui ama ricordare il periodo della seconda guerra mondiale, che ha forgiato il suo carattere.

Chi la conosce la descrive come una donna simpatica, altruista, generosa, rispettosa di tutti, ricca di sani valori che è riuscita a trasmettere ai suoi cari.

I festeggiamenti sono avvenuti ieri presso la sua abitazione in Piazza Castello di località Tufariello contornata da parenti e amici e per il taglio della torta è stata raggiunta dal sindaco di Buccino, Nicola Parisi, che le ha donato un mazzo di rose rosse e una pergamena ricordo di una giornata così importante.

“Sono stato molto lieto di omaggiare la signora Rosina a nome di tutta la comunità di Buccino – ha dichiarato il sindaco – ed esprimerle le felicitazioni più vive e sincere per aver raggiunto il traguardo di un secolo di vita. La longevità della signora è sconvolgente sia per la lucidità che per la sua voglia di vivere“.

– Serena Picciuolo –