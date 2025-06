Si è tenuto ieri a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta, il Trofeo Apulia Beach Wrestling – VI Memorial Giuseppe Vitucci.

All’evento hanno preso parte anche i lottatori della New Kodokan Lucania che hanno ottenuto 8 medaglie.

Oro, dunque, per Vincenzo Mastroberti nei 60 kg e Nazar Parasyuk nei 70 kg under 13, per Antonio Soccodato negli 80 kg under 15, Davide Morena nei 90 kg under 17 e per Viki Amendola nei 70 kg seniores.

Argento con Antonio Pio Marmo negli 80 kg under 15 (finale tutta in casa Kodokan vinta dal compagno di club Soccodato) e terzi invece Giuseppe Morena nei 40 kg under 13 e Angelo Colombo nei 70 kg seniores.

Grazie alle medaglie vinte la società si classifica al terzo posto alle spalle dei padroni di casa Artagon Foggia e al club Palombaro.

Presenti oltre 30 club con 200 atleti. Premiate dal Comitato e dall’Organizzazione Aurora Russo, atleta olimpica con risultati di indiscusso valore a livello internazionale, Francesca Indelicato, campionessa in carica di beach Wrestling ai Mediterranean Beach Games, Heraklion 2023 e Vincenza Amendola, pluricampionessa della lotta.