Sono state oltre 200 le persone che ieri, beneficiando dello screening gratuito organizzato dal Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro, hanno preso parte all’iniziativa inserita nell’ambito della “Giornata della Salute” promossa dal sodalizio presieduto dall’imprenditore Vincenzo Santini.

Nel corso dell’intera mattinata, infatti, il Saut di Teggiano è stato preso d’assalto da persone provenienti da ogni parte del Vallo di Diano per effettuare lo screening (Moc, glicemia, misurazione della pressione, colesterolo), grazie alla presenza dei medici Giuseppe Viola, Demetrio De Luca e Giuseppe Altieri, supportati dal gruppo di lavoro guidato da Antonio Casale, con la collaborazione dell’operatore tecnico Carlo Di Nuccio.

“Siamo veramente soddisfatti per la presenza di tante persone che hanno dimostrato di gradire la nostra iniziativa – ha riferito il Presidente del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro, Vincenzo Santini – Grazie al lodevole impegno dei medici partecipanti e al supporto del nostro gruppo di lavoro, infatti, abbiamo dato la possibilità ad un numero davvero elevatissimo di persone di sottoporsi ad uno screening per prevenire malattie cardio-nefro-metaboliche. Il nostro ringraziamento va anche ai responsabili del Saut di Teggiano per aver contribuito al successo di questa nostra iniziativa”.

A portare il saluto della comunità di Teggiano ai responsabili del Lions Club e al team di lavoro è stato il sindaco Michele Di Candia che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’iniziativa. “Al presidente Santini ed all’intero gruppo di lavoro dei Lions va il ringraziamento della comunità di Teggiano – ha riferito il primo cittadino – Dare la possibilità a tantissime persone di essere sottoposte ad uno screening gratuito che è proteso a salvaguardare la salute dei cittadini è assolutamente un gesto encomiabile che va sottolineato, incoraggiato ed apprezzato. Anzi, ci tengo a precisare che saremo sempre pronti ed onorati ad ospitare manifestazioni del genere, organizzate e promosse nell’interesse della nostra comunità”.

Presenti alla “Giornata della salute” anche il responsabile del “Leo Club Vallo di Diano” Michele Grieco e Pasquale Lamattina, del Direttivo del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro.