La Regione Campania, in continuità con la programmazione FSE 2014-2020, intende proseguire con la sua azione mirata al sostegno dell’occupazione, anche giovanile.

A tal proposito è stato adottato l’avviso pubblico “per la concessione di incentivi all’assunzione in favore delle imprese”. La finalità è quella di sostenere le imprese attraverso l’erogazione di incentivi per nuove assunzioni al fine di favorire da un lato l’occupazione stabile e di qualità promuovendo l’inserimento lavorativo di persone disoccupate e inoccupate e dall’altro di abbattere il costo del personale.

Si tratta dunque di rilanciare e sviluppare il tessuto produttivo del territorio, del miglioramento delle condizioni lavorative e del supporto alle aziende a beneficio dell’intero sistema produttivo regionale.

Ma cos’è nello specifico il Bonus Assunzioni e a chi è rivolto? Lo spiega la dottoressa Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano.

Si ricorda che per ulteriori informazioni e consulenze lo sportello di Confesercenti Vallo di Diano si trova in via San Sebastiano a Sala Consilina ed è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975/527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.