Bonus 1000 euro nel Decreto agosto – a cura dello Studio Viglione Libretti

Il Decreto agosto ha introdotto una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

Si tratta di un contributo economico di importo pari a 1000 euro, riconosciuto una tantum ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che sono:

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo

lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020

incaricati alle vendite a domicilio, con un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Questi i soggetti che dovrebbero ricevere le nuove indennità e che alla data di presentazione della domanda non devono essere in nessuna delle seguenti condizioni:

titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

titolari di pensione

L’indennità può essere richiesta in via telematica, attraverso il portale web dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non appena la procedura sarà attiva.

Per inviare la domanda è necessario autentificarsi con una delle seguenti credenziali:

PIN rilasciato dall’INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0;

Carta nazionale dei servizi.

