Bocciofila Valdianese. A Sassano ospite la Campionessa mondiale Elisa Luccarini, Di Gioia: “Un vanto per noi”

Il Comitato Regionale della FIB (Federazione Italiana Bocce) Basilicata, a cui da questa stagione ha aderito anche la Bocciofila Valdianese del presidente Angelo Di Gioia, nelle sue iniziative di programmazione tese a promuovere questa disciplina alle atlete donne e ai giovani ha effettuato tre giornate per avvicinare i vertici di questa disciplina a chi intende approcciarsi al mondo delle Bocce.

E tra le sedi scelte, oltre a Potenza e Policoro, c’è anche Sassano, e nella giornata di venerdì il Bocciodromo in località Silla ha fatto da palcoscenico a questo evento che ha visto protagonisti il Ct della Nazionale giovanile, Rodolfo Rosi, e la pluricampionessa mondiale Elisa Luccarini, tecnico nazionale per l’avviamento femminile e giovanile. A questo appuntamento è intervenuto anche il vicepresidente vicario del Comitato Lucano, Moreno Rosati.

Soddisfatti i tanti partecipanti ed in particolare il presidente Di Gioia, il quale ha evidenziato che il movimento sta crescendo dando una particolare attenzione anche alla sezione femminile: “La presenza di questi esponenti di primo piano nella nostra sede è per noi un vanto che premia il lavoro portato avanti nel corso di questi anni. Ora l’attenzione è rivolta all’inizio della nuova stagione agonistica che quest’anno ci vedrà protagonisti proprio in Basilicata”.