Blitz delle Forze dell’Ordine, scatta lo sgombero per centinaia di immigrati ad Eboli

Vasta operazione contro l’immigrazione clandestina ad Eboli.

Un grosso dispiegamento di Forze dell’Ordine, disposto dal Questore di Salerno Maurizio Ficarra, è entrato in azione in alcuni tuguri adibiti ad abitazioni in località Campolongo.

Nelle piccole abitazioni vivevano in precarie condizioni quasi un centinaio di stranieri, per la maggior parte nord africani e originari del Mali, tra cui una decina di uomini clandestini. Coinvolti, inoltre, alcuni minori con meno di un anno di età che sono stati affidati ai servizi sociali.

Le Forze dell’Ordine hanno eseguito decine di perquisizioni domiciliari e controllato le abitazioni prese in fitto dagli immigrati.

L’operazione contro l’immigrazione clandestina a Campolongo arriva a poche settimane dal blitz che ha svelato il sistema truffaldino di intreccio tra imprenditori agricoli della Piana del Sele e caporali per consentire l’arrivo in Italia di braccianti marocchini attraverso i falsi contratti di lavoro.

– Claudia Monaco –