I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia hanno eseguito quattro perquisizioni domiciliari nei confronti di persone collegate al pregiudicato F.P., arrestato lo scorso aprile.

Le attività di ricerca hanno permesso di scoprire orologi, Rolex, Audemars Piguet, Bulgari, Montblanc per un valore di 87.770 euro e la somma in denaro contante di 106.650 euro imbustata e sottovuoto.

Le indagini avviate dopo l’arresto di F. P. hanno accertato che il pregiudicato custodiva il denaro e gli oggetti di valore ritrovati presso le residenze delle quattro persone a lui collegate.

Il GIP del Tribunale di Salerno ha emesso un decreto di sequestro preventivo del materiale scoperto evidenziando la concreta riconducibilità dei valori al noto pregiudicato come provento dell’attività di spaccio di stupefacenti mentre per gli orologi come forma di reimpiego dei ricavi del traffico illecito.

– Claudia Monaco –