Blitz dei percettori del Reddito di Cittadinanza all’INPS di Napoli. Presenti anche i Navigator campani

Questa mattina una delegazione dei Navigator della Campania ha partecipato alla manifestazione organizzata dai percettori del Reddito di Cittadinanza presso gli uffici INPS di Napoli.

“Abbiamo avuto modo – spiega la delegazione – di ascoltare e condividere le loro richieste alle Istituzioni e anche di percepire il loro timore di non riuscire a beneficiare adeguatamente della Fase 2 della misura, ossia quella che prevede la presentazione di offerte di lavoro da parte del Centro per l’Impiego, a causa del mancato impiego dei navigator nelle strutture regionali”.

La questione, occorre ricordare, è legata alla mancata assunzione di 470 navigator in Campania.

“Dai manifestanti, come già accaduto durante i nostri presìdi organizzati negli ultimi due mesi – conclude la delegazione -abbiamo ricevuto numerosi attestati di solidarietà per la nostra vicenda e l’incoraggiamento ad andare avanti. Sempre in mattinata è stata protocollata una richiesta al Prefetto Carmela Pagano per l’apertura di un tavolo negoziale tra Anpal, Regione Campania ed una nostra delegazione”.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

10/09/2019 –I Navigator campani chiedono un incontro alla Segreteria regionale PD. “Necessario confronto positivo”