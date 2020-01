Un delicato caso che ha riguardato un bambino di 45 giorni è stato trattato questa sera dall’èquipe di Pediatria del “Luigi Curto” di Polla.

Nel pomeriggio il piccolo di Eboli è giunto in condizioni disperate tra le braccia della mamma a causa di uno choc settico. Il bambino aveva una temperatura corporea di 34 gradi circa e versava in una grave condizione di ipotermia.

Immediato l’intervento del dottore Salvatore Guercio Nuzio supportato dai rianimatori Luigi De Angelis e Luisa Spinelli e dall’intera èquipe di Pediatria diretta dal dottore Teodoro Stoduto che per otto ore si sono dedicati al bimbo.

“Non essendo più neonato perché ha superato i trenta giorni di vita – spiega Guercio Nuzio – abbiamo dovuto trovare il modo di trasferirlo perché il Servizio Prenatale non poteva riceverlo e non abbiamo un’ambulanza rianimatoria per poter trasferire un bambino del genere. Ho dovuto chiedere in modo rigoroso il Servizio Trasporto Emergenza Neonatale nonostante non fosse un neonato perché era l’ultima opportunità di vita per il piccolo”.

Nell’attesa, l’intera èquipe come sottolinea Guercio Nuzio, “si è impegnata fortemente per tenere in vita il piccolo. Sempre pronti, in qualsiasi condizione”.

Il bimbo, in condizioni molto gravi, è stato trasferito in un centro a Battipaglia.

“Lo choc settico è dovuto a un’infezione – spiega il pediatra – che non è detto che si manifesti con la febbre. Il bimbo, inoltre, aveva un’instabilità assoluta dei parametri vitali”.

“Spero che questa storia abbia un buon fine – conclude il dottore – attendiamo il responso del bollettino medico nella giornata di domani”.

– Claudia Monaco –