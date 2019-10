Benessere psicologico ed inclusione sociale. A Montesano e Teggiano due incontri con gli psicologi

Anche il Vallo di Diano ha aderito alla “Settimana del Benessere Psicologico” organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Campania in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e le Città Amiche del Benessere Psicologico.

Giunta alla 10^ edizione, l’iniziativa punta a diffondere la cultura psicologica attraverso la concezione del benessere oltre a promuovere la figura dello psicologo a vantaggio delle comunità.

Una figura, quindi, dinamica e innovativa e non più legata al concetto stereotipato che vedrebbe lo psicologo adatto solo alle fasce più disagiate e fragili della società.

Il tema di quest’anno è stato quello dell’inclusione sociale e del benessere psicologico percepito.

Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha aderito all’evento diventando così’ “Città Amica del Benessere Psicologico” per il secondo anno consecutivo. L’incontro, moderato dalla giornalista di Ondanews Claudia Monaco, si è svolto a Palazzo Gerbasio. Dopo i saluti del primo cittadino Giuseppe Rinaldi e della Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania Antonella Bozzaotra, le psicologhe Emanuela Garone, Caterina Lauria e Silvia Romanelli hanno relazionato sul tema.

Inclusione sociale, isolamento, ritiro ma anche il nuovo metodo danese per imparare ad essere felici: tre importanti tasselli che hanno offerto spunti di riflessione per la comunità oltre a sottolineare il messaggio di non curare sé stessi solo quando si sta male.

All’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, invece, molto interessanti sono stati gli interventi degli psicologi Fosca Pinto, Debora Volpe e Giovanni Petrucci, che hanno relazionato sull’inclusione e il benessere nella famiglia, nella scuola e nel mondo del lavoro.

Il convegno è stato moderato dalla professoressa Paola Testaferrata che ha intervallato gli interventi con la proiezione di alcuni video.

– redazione –