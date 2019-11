Bellosguardo: chiusa al traffico per messa in sicurezza da frane la Strada Provinciale Isca-Tufolo

E’ stata chiusa al traffico a partire dalla giornata di ieri, per alcuni lavori di messa in sicurezza, la Strada Provinciale 439 Isca-Tufolo nel Comune di Bellosguardo, anche conosciuta come Strada Provinciale Sen. Valitutti.

Verranno effettuati dei lavori di messa in sicurezza da frane e dal rischio idraulico nel tratto che va dal bivio Fondovalle fiume Calore al bivio direzione Piaggine.

Il termine dei lavori, e quindi la riapertura dell’arteria, è previsto per il 9 febbraio 2020.

– Paola Federico –