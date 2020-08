Battipaglia: ruba borsello contenente denaro in un negozio. Extracomunitario arrestato dai Carabinieri

Ruba un borsello in un negozio, scappa ma viene intercettato dai Carabinieri.

È successo a Battipaglia, in un negozio di abbigliamento in via Roma. Verso l’orario di chiusura il ladro, un extracomunitario domiciliato ad Eboli, è entrato nel negozio e, approfittando della distrazione del titolare, impegnato nelle operazioni di chiusura, si è impossessato del borsello. All’interno denaro in contanti, documenti e carte di credito.

Resosi subito conto dell’accaduto il proprietario ha allertato i Carabinieri che, giunti prontamente sul posto, sono riusciti a beccare il sospettato poco distante con ancora la refurtiva in mano.

L’extracomunitario è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari.

– Paola Federico –