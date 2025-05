Panico nella giornata di ieri all’ospedale di Battipaglia.

Un marocchino 25enne avrebbe infatti aggredito due guardie giurate e un addetto alle pulizie dopo le dimissioni ricevute dal Pronto Soccorso.

Il giovane, infatti, si era messo a dormire dinanzi all’ospedale. In seguito sarebbe andato in escandescenze aggredendo violentemente prima le due guardie e poi l’addetto. In preda all’ira, poi, si è accanito contro due porte scorrevoli distruggendole.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, che hanno bloccato il 25enne procedendo all’arresto.

Il marocchino, su disposizione del Pm di turno, è stato trasportato nel carcere di Fuorni.

I tre feriti sono stati soccorsi e affidati alle cure dei sanitari: per loro dai 5 ai 20 giorni di prognosi.