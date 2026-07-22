Si è svolta lunedì la cerimonia ufficiale nel corso della quale l’Amministrazione comunale di Battipaglia ha conferito un encomio solenne agli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Locale, quale segno di riconoscimento per il costante e qualificato impegno profuso nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati.

L’onorificenza è stata attribuita in considerazione dell’efficace azione congiunta svolta nella movida cittadina attraverso servizi di vigilanza e prevenzione che hanno contribuito a garantire elevati livelli di sicurezza e vivibilità urbana a beneficio dell’intera comunità.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è avvenuta alla presenza del sindaco Cecilia Francese e del Questore Giancarlo Conticchio, che hanno consegnato gli encomi esprimendo parole di apprezzamento per la professionalità, il senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrati nello svolgimento delle rispettive funzioni.

L’iniziativa rappresenta un significativo attestato di stima nei confronti del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Locale, il cui operato quotidiano costituisce un presidio fondamentale per la tutela della legalità e della sicurezza del territorio. Il riconoscimento conferma il valore della collaborazione istituzionale tra le diverse componenti impegnate nella sicurezza urbana, evidenziando come il coordinamento e la sinergia tra le Forze di Polizia rappresentino strumenti essenziali per prevenire i fenomeni criminosi e assicurare ai cittadini un contesto sempre più sicuro e sereno.